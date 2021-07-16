Українська чемпіонка Європи пропустить Олімпіаду-2020: її замінить титулована спортсменка
Олімпійська збірна України зазнала чергових кадрових втрат. Олімпійські ігри в Токіо, на жаль, пропустить Аліна Грушина.
Екстрена заміна у збірній України
Олімпійська збірна України з жіночої боротьби провела заміну. Представниця України у ваговій категорії до 57 кілограмів Аліна Грушина отримала травму.
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На Олімпіаді в Токіо її замінить 26-річна львів'янка Тетяна Кіт.
- Грушина у квітні 2021 року стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. У травні їй вдалося виграти чемпіонат Європи U-23.
Що відомо про Тетяну Кіт
Тетяна Кіт – призерка багатьох престижних змагань. Вона бронзова призерка чемпіонату світу-2015. Також Кіт двічі здобувала "срібло" чемпіонату Європи.
Українка двічі вигравала чемпіонат Європи з боротьби серед молоді. Ще одного разу вона здобувала "бронзу".Змагання з жіночої боротьби у Токіо розпочнуться 1 серпня.
Хто пропускає Олімпіаду
Раніше збірна України втратила тенісистку Марту Костюк, яка пропустить Олімпіаду-2020 через травму. Також Олімпіаду з різних причин пропустять:
- Олег Верняєв (спортивна гімнастика) – дискваліфікація через допінг;
- Дмитро Чумак (важка атлетика) – підозра у вживанні допінгу;
- Євген Барабанов (бокс) – дискваліфікація через допінг;
- Ольга Ляхова (легка атлетика, біг на 800 метрів) – особисті причини.
Україну на Літніх Олімпійських іграх представлять 157 спортсменів. Це антирекорд в історії нашої команди. Ігри у Токіо стартують 23 липня і триватимуть до 8 серпня.