Українська чемпіонка Європи пропустить Олімпіаду-2020: її замінить титулована спортсменка

Олімпійська збірна України зазнала чергових кадрових втрат. Олімпійські ігри в Токіо, на жаль, пропустить Аліна Грушина.

Екстрена заміна у збірній України

Олімпійська збірна України з жіночої боротьби провела заміну. Представниця України у ваговій категорії до 57 кілограмів Аліна Грушина отримала травму.

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На Олімпіаді в Токіо її замінить 26-річна львів'янка Тетяна Кіт.

Грушина у квітні 2021 року стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. У травні їй вдалося виграти чемпіонат Європи U-23.

Що відомо про Тетяну Кіт

Тетяна Кіт – призерка багатьох престижних змагань. Вона бронзова призерка чемпіонату світу-2015. Також Кіт двічі здобувала "срібло" чемпіонату Європи.

Українка двічі вигравала чемпіонат Європи з боротьби серед молоді. Ще одного разу вона здобувала "бронзу".

Хто пропускає Олімпіаду

Змагання з жіночої боротьби у Токіо розпочнуться 1 серпня.

Раніше збірна України втратила тенісистку Марту Костюк, яка пропустить Олімпіаду-2020 через травму. Також Олімпіаду з різних причин пропустять:

Олег Верняєв (спортивна гімнастика) – дискваліфікація через допінг;

Дмитро Чумак (важка атлетика) – підозра у вживанні допінгу;

Євген Барабанов (бокс) – дискваліфікація через допінг;

Ольга Ляхова (легка атлетика, біг на 800 метрів) – особисті причини.

Україну на Літніх Олімпійських іграх представлять 157 спортсменів. Це антирекорд в історії нашої команди. Ігри у Токіо стартують 23 липня і триватимуть до 8 серпня.