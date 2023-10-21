"Італія має вийти на Євро": очільник УЄФА вболіває проти України й не вважає її "важливою"

Александер Чеферін здивував своєї абсурдною позицією. Очільник налаштований проти українців.

Александер Чеферін надіється, що Італія вийде на Євро-2024. Президент УЄФА списує українців з рахунків.

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В той час, коли усі очкують від європейського футбольного союзу повного нейтралітету та справедливості, очільник організації розкидається словами та не вважає за потрібне приховувати свої вподобання. Зокрема, Чеферін переконаний, що збірна Італії набагато необхідніша на континентальному турнірі, аніж Україна. Словенський діяч відверто вболіває за "лазурову команду" та не бажає, аби "синьо-жовті" подолали кваліфікацію. Надіємось, що наша збірна розчарує Чеферіна.

Італія має пройти кваліфікацію Євро-2024, інакше була б катастрофа. Італія надто важлива. Думаю, що Італія виграє в України,

– сказав Чеферін.

Варто відзначити, що італійці – чинні чемпіони Європи, котрі уже 20-го листопада зіграють з українцями заключний тур відбору, де буде розігруватись путівка на континентальний турнір. Наразі у "синьо-жовтих" 13 очок в активі, а у "лазурової команди" – 10, проте Італія ще має матч у запасі проти Північної Македонії, котра уже забирала у них очки (1:1). Якщо "червоні рисі" не дадуть себе знову обіграти, то українцям вистачатиме нічиєї з італійцями,у протилежному випадку – нам потрібна буде лише перемога.

Команди, які пройшли кваліфікацію на Євро-2024