З верхівки пролунала відмова: ексгравець Динамо міг опинитись у московському Локомотиві
Колишня зірка київського Динамо могла опинитись у чемпіонаті країни-агресора. Проте несподівана сторона виступила проти траснфера футболіста.
Колишній легіонер київського Динамо Александар Драговіч міг поповнити ряди російського Локомотива. Футболіст без вагань був готовий переїхати до Москви, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.
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Врятували в останній момент
Російська сторона була зацікавлена у трансфері австрійського захисника. Цікаво, що гравець, який колись захищав кольори київської команди, без вагань був готовий переїхати до Локомотива. Росіяни уже домовились зі Црвеною Звездою про перехід Драговіча. Та трансферу не судилось відбутись.
Як виявилось, проти скандального переходу виступив Австрійський футбольний союз. Верхівка австрійського футболу заблокувала трансфер футболіста, тому Драговічч поки що може вийти сухим із води. Причини і мотиви такого рішення Австрійського футбольного союзу залишаються невідомими.
Кар'єра Драговіча в Динамо
- До стану "біло-синіх" австрієць приєднався з швейцарського Базеля. Драговіч обійшовся Динамо в 10 мільйонів євро.
- Александар став першим австрійцем у складі киян та другим в УПЛ.
- Драговіч грав за Динамо з 2013-го року по 2016-ий рік. За цей час встиг виступити у 66-и матчах.
- У складі Динамо завоював один Кубок України та виходив з киянами в 1/8 Лігу Чемпіонів.
- Австрієць перейшов з Динамо до німецького Баєра. Кияни виручили на Драговічу 21 мільйон євро.