У Манчестері назріває конфлікт: зірка "манкуніанців" відреагував на критику щодо Тен Хага

Головний тренер одна з найважливіших персон у команді, але таке трапляється, що думка гравців не співпадає з ідеями наставника. Іноді це може перерости у гучний конфлікт.

Алехандро Гарначо, півзахисник Манчестер Юнайтед, лайкнув допис Фабріціо Романо, у якому є вислів Кріштіану Роналду щодо головного тренера команди. Екснападник "червоних дияволів" різко висловився на адресу Еріка тен Хага.

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Кріштіану Роналду розкритикував дії Еріка тен Хага на чолі МЮ

39-річний португальский форвард у своєму підкасті з Ріо Фердінандом різко висловився щодо роботи Еріка тен Хага у руля Манчестер Юнайтед. Крішітану, заявив, що головний тренер не може казати, що команда не збирається боротись за чемпіонство Англії та Лігу чемпіонів.

Нападник саудівського Аль-Насра підкреслив, що правильніше сказати про відсутність потенціалу, але ми можемо спробувати виграти щось.

Якщо Тен Гаг прислухається до Рууда ван Ністелроя... можливо, він зможе допомогти. Він знає клуб, а клуб повинен прислухатися до хлопців, які там були. Ріо, Рой Кін, Скоулз, Гарі Невілл, сер Алекс Фергюсон. Ви не можете перебудувати клуб без знань,

– сказав Кріштіану.

Алехандро Гарначо вподобав допис з критикою Роналду у бік Тен Хага/ Скриншот з інстаграму Фабріціо Романо

Нагадаємо, що конфлікт Еріка тен Хага з Роналду розпочався під час другого приходу Кріштіану в Манчестер Юнайтед. У підсумку португалець вирішив покинути "червоних дияволів" та переїхав у Саудівську Аравію, де грає за Аль-Наср.