Альбасете Зозулі вилетів із Сегунди

Альбесете українського футболіста Романа Зозулі покинув Сегунду – другий за силою чемпіонат Іспанії. Команда українця достроково понизилася у класі.

Альбасете виступатиме у третьому дивізіоні

18 травня Альбасете у домашньому матчі 40 туру Сегунди зіграв внічию з Луго (1: 1). Ця нічия позбавила Альбасете Зозулі останніх шансів на порятунок від вильоту.

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Альбасете посідає останню 22 сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від рятівного 18 місця на 6 очок.

За показниками особистих зустрічей Альбасете поступається всім конкурентам по боротьбі за порятунок – Луго, Кастельону та Логроньєсу.

Тому навіть 6 пунктів в останніх зустрічах, за умови поразок конкурентів, Альбасете не допоможуть.

Альбасете повернувся у Сегунду за підсумками сезону 2016/2017. У 2011 році Альбасете вперше за 21 рік опустився у третій дивізіон. Востаннє команда грала у Ла Лізі у сезоні-2004/2005. Всього в Ла Лізі Альбасете провів 7 сезонів.

У сезоні-2020/2021 в активі 31-річного Романа Зозулі всього 2 голи та 1 результативна передача за 36 матчів у складі Альбасете.