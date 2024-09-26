Американський борець помер у віці 33 років: що сталось зі спортсменом

У віці 33 років помер американський борець Алан Вера. Після 8 тижнів госпіталізації та боротьби за своє життя спортсмен не витримав та покинув цей світ.

У 33-річного борця із Куби у липні 2024 року раптово зупинилось серце під час гри із друзями у футбол. Американський спортсмен був терміново госпіталізований та помер через 8 тижнів після цього, про це повідомляє USA Wrestling.

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Що відомо про Алана Веру

Алан Вера народився на Кубі, де почав займатись боротьбою. 33-річний спортсмен у складі своєї національної команди став борцем світового класу.

Представляючи Кубу, Вера здобув спочатку "бронзу" на Панамериканських іграх у 2015 році, а через рік виборов золоту медаль. Згодом борець емігрував у Сполучені Штати Америки, де здобув громадянство.

Алан Вера останні чотири роки виступав у складі "зоряно-смугастих" та брав участь у світовій першості 2021-2022 років. Саме він кваліфікував збірну США на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Однак, Вера не зміг зайняти місце в команді "янкі". Американський борець у відбіркових сутичках поступився Джо Рау.