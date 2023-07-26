Аль-Хіляль активно скупляє зірок європейського футболу цього літа. Тепер же клуб з Ер-Ріяда звернув увагу на форварда з чемпіонату Росії.

Цього літа клуби з Саудівської Аравії підривають трансферний ринок. Ще взимку на Ближній схід перебрався Кріштіану Роналду, ставши гравцем Аль-Насра.

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Влітку ж одним з найбільш активних на ринку є клуб Аль-Хіляль, який минулого сезону посів третю сходинку. Раніше "голубі" заманили до себе Каліду Кулібалі, Сергея Мілінковіча-Савіча та Рубена Невеша.

Тепер аравійці звернули увагу на гравця з чемпіонату Росії. Аль-Хіляль викупив у Зєніта флангового форварда Малкома. Бразилець поставив підпис під чотирирічною угодою.

Гроші на війну?

За повідомленнями різних ЗМІ, сауди виплатили чемпіону країни-окупанта аж 60 мільйонів євро, хоча Transfermarkt оцінює його вдвічі дешевше. Не варто диуватися, якщо ці гроші підуть на війну проти України.

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Головним спонсором Зєніта є корпорація Газпром, яка наполовину належить державі-терористці. Зазначимо, що у лютому цього року Малком отримав громадянство Росії за спеціальним наказом Владіміра Путіна.

За свою кар'єру 26-річний форвард пограв за Корінтіанс, Бордо, Барселону та Зєніт. Найбільше Малком прославився на Олімпійських іграх-2020, де забив переможний гол у фіналі з іспанцями. За національну збірну Бразилії гравець провів два матчі.