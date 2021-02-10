Актор Раян Рейнолдс став співвласником одного з найстаріших футбольних клубів світу

Голівудський актор Раян Рейнолдс разом з ще одним актором та сценаристом Робом МакЕлхенні стали власниками футбольного клубу Рексхем. Це один з найстаріших футбольних клубів у світі.

Одразу після того, як 100% клубу перейшли у власність Рейнолдса та МакЕлхенні, вони вклали в нього 2 мільйони фунтів стерлінгів.

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Ці гроші мають піти на підтримку діяльності головної команди. У тому числі і на літні трансфери. А також на жіночу команду. Ще частина коштів – на волонтерські проєкти, пов'язані з клубом.

Рейнолдс та МакЕлхенні отримали клуб від вболівальників, які до цього утримували його.

Відзначимо, що Рексхем – клуб з однойменного міста на півночі Уельсу. Він був заснований ще у 1872 році, що робить його одним з найстаріших футбольних клубів світу. Він 23 рази вигравав Кубок Уельсу.

Зараз Рексхем виступає в Національній конференції чемпіонату Англії – п'ятому за силою дивізіоні Англії. Тому одне із завдань, яке поставлено перед новими власниками – підняти клуб у вищий дивізіон.