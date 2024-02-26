На стадіоні Реала засвітився Мбаппе: вболівальники можуть придбати аксесуари з його обличчям

Нападник Кіліан Мбаппе гратиме за французький ПСЖ до завершення цього сезону. Після чого, як очікується, перейде до іншого клубу.

За чутками, сам француз вже повідомив керівництву ПСЖ про свої наміри не продовжувати контракт і покинути клуб улітку 2024 року. Очікується, що Мбаппе продовжить свою кар'єру в мадридському Реалі.

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Коли Мбаппе можна буде побачити у Реалі

Він вболіває за "вершкових" з дитинства. Офіційно новий клуб футболіста буде оголошено пізніше. Проте шарфи з зображенням Мбаппе вже можна побачити у продажу на домашньому стадіоні Реала – Сантьяго Бернабеу.

Шарфи з Мбаппе на стадіоні Реала: дивіться відео

Ймовірне представлення Мбаппе

Кіліан Мбаппе бажає, щоб Реал представив його до початку Євро-2024.

На минулому тижні нападник повідомив президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелайфі, що вирішив покинути клуб на правах вільного агента влітку. Офіційної заяви на цей рахунок ще не було. Згадувалося, що Мбаппе дуже близький до переходу до Мадрида.

Як повідомив журналіст Еду Агірре, Кіліан хоче, щоб Реал представив його на "Сантьяго Бернабеу" до початку Євро-2024, а саме до 14 червня. При цьому контракт гравця з ПСЖ завершиться 30 червня.