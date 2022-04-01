Акобія-Грушина у блискавичному стилі принесла Україні "золото" чемпіонату Європи з боротьби

В угорському Будапешті продовжується чемпіонат Європи з боротьби. Українська скарбничка поповнилась ще однією нагородою.

Перша золота медаль України

Третю медаль у доробок жіночої збірної України поклала Аліна Акобія-Грушина. 22-річна борчиня зійшлась у золотому фіналі вагової категорії 57 кілограмів проти суперниці з Болгарії Евеліною Ніколовою, повідомляє 24 канал.

До теми Олександра Хоменець принесла Україні "срібло" чемпіонату Європи з боротьби

Українка класно пройшла у ноги та розмочила нулі. Суперниця завдяки челенджам зрівняла цифри на табло – 2:2.

Дівчата не хотіли поступатись у боротьбі за "золото", тому рівень сутички був високий. Аліні вдруге вдалось зробити результативний прийом на чотири очки та вирвати у Ніколової чемпіонське звання.

Аліна Акобія-Грушина – чемпіонка Європи. Український гімн лунатиме у Будапешті.

Медаль Аліни стала першою для України у п'ятницю, 1 квітня. Це перша золота нагорода для країни на угорському килимі.

На жаль, декількома сутичками раніше інша українка Лілія Маланчук не змогла здобути бронзову медаль у вазі 53 кілограми (4:14).