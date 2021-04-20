Чи зніме Агробізнес скальп з Динамо, битва Олександрії та Зорі: анонс 1/2 фіналу Кубка України

Розіграш Кубка України сезону-2020/2021 вийшов на фінішну пряму. До того, як визначиться володар трофею, залишилося усього три матчі. Два на стадії півфіналу та власне фінал Кубка України в Тернополі.

На стадії півфіналу Кубка України 5 сезон поспіль грає команда з Першої ліги. До Агробізнеса це вдавалося зробити 4 клубам:

Миколаїв (2016/2017 – поразка Динамо)

Дніпро-1 (2017/2018 – поразка Динамо)

Інгулець (2018/2019 – перемога над Зорею)

Минай (2019/2020 – поразка Динамо)

Тільки Інгулець зумів пробитися до фіналу, в якому програв Шахтарю. Що цікаво, ця статистика свідчить проти Агробізнеса, адже Динамо перемагало своїх суперників з Першої ліги у півфіналі.

Також слід звернути, що Динамо – єдиний клуб, який має досвід перемог у Кубку України або інших турнірах.

Агробізнес – Динамо

У 2021 році перемога в Кубку України не дозволить зіграти в Лізі Європи.

На відміну від Динамо, Агробізнесу довелося пройти майже весь шлях у Кубку України. Клуб з міста Волочиськ стартував з 1/32 фіналу та до півфіналу по черзі здолав: Ужгород (0:1), Епіцентр Дунаївці (1:2), Ворсклу (1:0), Шахтар (1:0).

Як відомо, у півфіналі Агробізнес після додаткового часу зупинив донецький Шахтар, який 13 разів вигравав Кубок України. Також скромний клуб зняв скальп з Ворскли, яка грала у попередньому фіналі та тріумфувала у 2009 році.

Натомість Динамо наразі провело в Кубку України тільки один матч на стадії чвертьфіналу проти Колоса. Кияни та Шахтар стартували аж з 1/4 фіналу через те, що минулий сезон змістився у даті внаслідок пандемії коронавірусу.

Підопічні Мірчі Луческу тільки після серії пенальті здолали Колос. Основний та додатковий час гри завершився нічиєю 0:0. Колосу потрібно було забити всього один пенальті, щоб вибити Динамо. Однак Денис Бойко героїчно вивів киян у наступний раунд.



Денис Бойко відбиває пенальті у матчі з Колосом / Фото ФК Динамо

Після відновлення сезону Агробізнес, окрім матчу з Шахтарем, тріумфував тільки проти Кристала. Наразі підопічні Олександра Чижевського мають серію без перемог з 5 матчів – одна поразка та 4 нічиї.

Натомість Динамо після перемоги над Шахтарем 17 квітня (1:0) на 99% стало чемпіоном України. Тому кияни можуть зосередитися на Кубку України. Перемога в цьому турнірі дозволить Динамо оформити "золотий дубль". Цього не ставалося з 2015 року.

Агробізнес зіграє з Динамо формально вдома, адже гра відбудеться у Тернополі. Поєдинок відбудеться з глядачами на трибунах. Попри виїзний статус поєдинку для Динамо саме кияни фаворити.

У компанії Favbet прохід "біло-синіх" у фінал, які 12 разів вигравали Кубок України, оцінено коефіцієнтом 1,07. Натомість шанси Агробізнеса вийти у вирішальний поєдинок оцінені коефіцієнтом 8,60.

Динамо також фаворит на те, щоб виграти поєдинок в основний час. На звитягу підопічних Мірчі Луческу у компанії Favbet пропонують коефіцієнт 1,25. Агробізнес у півфіналі зумів "засушити" гру проти Шахтаря. Відтак, Динамо не слід списувати суперника з рахунків. Перемогу Агробізнеса в основний час фахівці оцінюють коефіцієнтом 12,50. Якщо ж основний час поєдинку завершиться нічиєю – коефіцієнт 5,80.

Не слід відкидати ймовірність, що клуби визначать сильнішого у додатковий час або навіть по пенальті. В обох випадках фаворитом залишається Динамо.

Звитягу "біло-синіх" у додатковий час оцінюють коефіцієнтом 8,50. А ось прохід по пенальті оцінений коефіцієнтом 15. Водночас шанси Агробізнеса здолати киян у додатковий час оцінені коефіцієнтом 25. Вихід клубу з Волочиська у фінал завдяки перемозі у пенальті – коефіцієнт 20.

Матч Агробізнес – Динамо відбудеться 21 квітня. Початок о 16:00. Гру покаже канал "Футбол 1".

Олександрія – Зоря

У другому півфіналі зійдуться команди, які вкрай рідко доходять до півфіналу і тим паче фіналу. Лишень Зоря має досвід гри у вирішальному матчі Кубка України у сезоні-2015/2016. Тоді підопічні ще Юрія Вернидуба у фіналі поступилися Шахтарю.

У тому ж сезоні до півфіналу дійшла й Олександрія, яка на своєму шляху здолала Динамо Серія Реброва. Однак у півфіналі підопічні Володимира Шарана поступилися Шахтарю. Це був перший і до цього року єдиний вихід Олександрії до півфіналу Кубка України.

Зоря у сезоні-2018/2019 доходила до півфіналу, в якому несподівано програла представнику Першої ліги – Інгульцю.

Олександрії довелося стартувати у чинному розіграші Кубка України з 1/16 фіналу. На своєму шляху олександрійці здолали Інгулець (4:1), Минай (3:0) та Дніпро-1 (1:2). Що цікаво, чвертьфінальну гру підопічні Шарана виграли в меншості.



Фото ФК Зоря

Зоря розпочала шлях у Кубку України з 1/8 фіналу. Спершу команда Віктора Скрипника здолала Десну (0:1), а згодом Верес з Першої ліги (1:2). Третій матч Кубка луганцям знову доведеться зіграти на виїзді.

Зоря та Олександрія проводять різні сезони. Якщо луганці борються за "бронзу" УПЛ, то Олександрія позбавлена будь-якої мотивації у чемпіонаті України.

Попри все саме Зоря є фаворитом зустрічі. Перемогу луганської команди в основний час гри у компанії Favbet оцінюють коефіцієнтом 2,36 . А на прохід Зорі у фінал коефіцієнт 1,74.

Разом з тим, шанси Олександрії виграти поєдинок в основний час також досить хороші. Звитягу підопічних Шарана в основний час оцінюють коефіцієнтом 2,97. Прохід Олександрії у наступний раунд оцінений коефіцієнтом 2,11.

Матч Олександрія – Зоря відбудеться 21 квітня. Початок о 18:30. Гру покаже канал "Футбол 1".

Зоря має не найкращу статистику в матчах з Олександрією. По-перше, луганці програли своєму супернику в 1/8 фіналу Кубка України у 2019 році. По-друге, відтоді як Віктор Скрипник очолив Зорю, луганці виграли в Олександрії лишень один матч. У їх пасиві 4 поразки та ще одна нічия.