В Росії затримали Аггера на мітингу за Навального: росЗМІ запустили фейк про ексгравця Ліверпуля

В Росії відбулися масові затримання після акцій протесту 23 січня. Серед затриманих виявився і Аггер. Російські ЗМІ прийняли його за колишнього футболіста Ліверпуля.

Джерело: "Новая газета", телеграм-канали "Мутко против" та Baza

У Росії й справді затримали особу з прізвищем Аггер. І будуть судити в одному з московських судів. Цю людину звинувачують в порушенні порядку проведення мітингу, що призвело до заподіяння шкоди здоров'ю людини або майну. Таке правопорушення загрожує штрафом від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами або позбавленням волі до 15 діб.

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Російське видання "Новая газета" переконує, що затриманим є саме колишній гравець Ліверпуля Даніель Аггер. Його нібито впізнали активісти, які прибули до поліцейського відділення.

Окрім того, співпадають й ініціали на сайті суду, де вказано, що затриманий – Аггер Д. М. Повне ім'я данського футболіста – Даніель Мунте Аггер.

Однак затриманий – точно не колишній футболіст збірної Данії та Ліверпуля (він оголосив про закінчення кар'єри у 2016 році).

Про те, що затриманий та футболіст – різні особи, пише телеграм-канал "Мутро против". Там зазначають, що рік народження футболіста – 1984. У той час як у затриманого – 1988.

Згодом стало відомо, що затримали таки Даніеля Аггера. Але це росіянин, який змінив ім'я та прізвище у 2009 році. До цього він називався Дмитро Кендель.