Баскетболіст потролив суперника, прийшовши на пресконференцію із борщем: кумедне відео

У неділю, 17 березня, відбулись матчі регулярного чемпіонату Суперліги із баскетболу. В одному із матчів Черкаські Мавпи переграли Дніпро.

Черкаські Мавпи не лише перемогли 77:70, а й перервали неймовірну переможну серію Дніпра, яка складала вже 24 поспіль поєдинки у поточному сезоні. Дніпряни вперше поступились супернику із квітня 2023-го року, пише 24 Канал.

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Чому Агафонов їв борщ на пресконференції

Після поєдинку представники обох команд поділились своїми емоціями, які залишились від гри. Третім на спілкування із пресою прийшов баскетболіст Черкаських Мавп Андрій Агафонов.

Представник черкаського клубу встиг не лише розповісти про матч, а й поїсти українського борщу.

Все через те, що в останній чверті форвард Дніпра Володимир Конєв закинув свої чергові очки та ще й заробив на собі фол якраз від Агафонов. Тоді Конєв показав у бік суперника жест "cookin", імітувавши рукою помішування.

Агафонов своєю чергою вирішив потролити свого суперника вже після матчу. Андрій похвалив Конєва за смачний борщ.

Бачу, Володя Конєв готував мені борщ. Дякую. Бачили, він же показував під час гри. Він мені готував щось під час матчу, я йому говорю: "То що, ми сьогодні працюємо?". Там уже пішла заруба. Так, борщ приготував Володя топовий, люблю,

– сказав із посмішкою Агафонов.

Попри поразку Дніпро продовжує утримувати лідерство турнірної таблиці. Черкаські Мавпи із 13 перемогами та 12 поразками йде на 5-му місці після 25-ти ігор.

Пряма трансляція матчу Черкаські Мавпи – Дніпро (момент із жестом Конєва із 1:38:10)

Агафоном скуштував борщ на пресконференції: дивіться відео (із 4:18)