В Афганістані жінкам заборонили займатися спортом
Джерело:The Guardian
Жінки в Афганістані, в тому числі збірна з крикету, не зможуть займатися спортом. Новосформований "уряд" радикального угрупування "Талібан" вирішив заборонити жінкам займатися спортом.
"Іслам не дозволяє жінкам займатися будь-яким видом спорту"
Заступник голови комісії "Талібану" з культури Ахмадулла Васик заявив, що жінкам буде заборонено займатися будь-яким видом спортом, який "оголює їх тіло".
Це важливо У Кабулі жінки другий день поспіль вийшли на протест: їх знову побили палками
Під заборону потрапить навіть крикет. "Таліби" вважають, що у цьому виді спорту тіла жінок "не будуть закриті".
Я не думаю, що жінкам буде дозволено грати в крикет, тому що в цьому немає потреби. У крикеті вони можуть зіткнутися з ситуацією, в яких їх обличчя і тіла не будуть закриті. Іслам не дозволяє жінкам показуватися в такому вигляді. В епоху ЗМІ будуть з'являтися фото й відео, і люди будуть їх дивитися. Іслам та Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет або займатися будь-яким видом спорту, в якому буде видно їх обличчя і тіло,
– заявив Васик в інтерв'ю австралійській телекомпанії SBS.
"Чиновник" додав, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки за необхідності. Спорт, за словами Васика, не є необхідністю.
Що відомо про ситуацію в Афганістані
- 15 серпня бойовики "Талібану" взяли під контроль столицю Афганістану Кабул. Місцева влада фактично здала місто, а президент країни Ашраф Гані втік в ОАЕ.
- США та інші країни світу, в тому числі Україна, розпочали масову евакуацію своїх громадян та тисяч афганських біженців.
- Чи не єдиним порятунком для людей став аеропорт у Кабулі, до якого потрібно ще прорватися. У відчаї люди чіплялися за літак, внаслідок чого гинули. Військовий літак США евакуював 640 афганців.
- Наприкінці серпня біля аеропорту Кабула сталися теракти – прогриміли декілька вибухів.
- 7 вересня бойовики "Талібану" оголосили про формування уряду. Його головою став Мохаммад Хасан Ахунд.