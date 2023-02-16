АЕК Ларнака - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій

Дніпро-1 в четвер, 16 лютого, зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій. Суперник - кіпрський АЕК Ларнака. Онлайн-трансляція матчу АЕК Ларнака - Дніпро-1 доступна на сайті 24 каналу

АЕК та Дніпро-1 вже втретє в цьому сезоні зіграють один проти одного. Два попередні матчі були у кваліфікації Ліги Європи. І тоді кіпрський клуб двічі переміг та вийшов до групового етапу Ліги Європи, де одним із суперників був інший український клуб – Динамо.

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16 лютого 2023 року АЕК та Дніпро-1 зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Сайт 24 каналу проведе тестову онлайн-трансляцію матчу АЕК Ларнака – Дніпро-1. Цей онлайн буде доступний в цій новині.

АЕК Ларнака – Дніпро-1 онлайн