З думками про реванш: Динамо оголосило заявку на матч Ліги Європи проти АЕКа
Джерело:сайт Динамо
Київське Динамо вирушило на гру 5-го туру групового раунду Ліги Європи проти АЕКа з Ларнаки. Мірча Луческу взяв із собою у Кіпр 22 футболістів.
У списку не знайшлось місця відновленому від травми нападнику Владиславу Кулачу та новачку киян Джастіну Лонвейку. Обидва пропускають гру Ліги Європи через те, що не заявлені у заявку Динамо на єврокубки.
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Ключовий матч для киян
Також наразі поза заявкою перший номер воріт київського клубу та збірної України Георгій Бущан. Голкіпер продовжує відновлюватись після травми, яку заробив у матчі проти турецького Фенербахче, та операції у Барселоні.
У заявці киян лише один воротар із досвідом виступів у головній команді – Руслан Нещерет. Адже у матчі УПЛ проти львівського Руха серйозну травму в ігровому епізоді отримав Денис Бойко.
Нагадаємо, що своє відновлення у бельгійському Антверпені після розриву "хрестів" продовжує Микола Шапаренко.
Заявка Динамо на матч
- Воротарі: Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко, Юрій Авраменко;
- Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора;
- Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Кахім Перріс, Самба Діалло;
- Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.
Дорога у Кіпр для киян є дуже складною. "Біло-сині" вирушили на матч через Молдову, де зупинились переночувати та провести повноцінне тренування. З Кишинева Динамо вже літаком відправиться у Ларнаку.До слова. Матч АЕК Ларнака – Динамо відбудеться 27 жовтня о 19:45 за Києвом. Підопічні Мірчі Луческу спробують взяти реванш у суперника за прикру поразку у попередній зустрічі з рахунком 0:1. Динамівцям потрібна лише перемога, щоб поборотись за 3-тє місце у групі.