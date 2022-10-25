З думками про реванш: Динамо оголосило заявку на матч Ліги Європи проти АЕКа

Київське Динамо вирушило на гру 5-го туру групового раунду Ліги Європи проти АЕКа з Ларнаки. Мірча Луческу взяв із собою у Кіпр 22 футболістів.

У списку не знайшлось місця відновленому від травми нападнику Владиславу Кулачу та новачку киян Джастіну Лонвейку. Обидва пропускають гру Ліги Європи через те, що не заявлені у заявку Динамо на єврокубки.

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Ключовий матч для киян

Також наразі поза заявкою перший номер воріт київського клубу та збірної України Георгій Бущан. Голкіпер продовжує відновлюватись після травми, яку заробив у матчі проти турецького Фенербахче, та операції у Барселоні.

У заявці киян лише один воротар із досвідом виступів у головній команді – Руслан Нещерет. Адже у матчі УПЛ проти львівського Руха серйозну травму в ігровому епізоді отримав Денис Бойко.

Нагадаємо, що своє відновлення у бельгійському Антверпені після розриву "хрестів" продовжує Микола Шапаренко.

Заявка Динамо на матч

Воротарі: Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко, Юрій Авраменко;

Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко, Юрій Авраменко; Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора;

Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора; Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Кахім Перріс, Самба Діалло;

Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Кахім Перріс, Самба Діалло; Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Дорога у Кіпр для киян є дуже складною. "Біло-сині" вирушили на матч через Молдову, де зупинились переночувати та провести повноцінне тренування. З Кишинева Динамо вже літаком відправиться у Ларнаку.

Матч АЕК Ларнака – Динамо відбудеться 27 жовтня о 19:45 за Києвом. Підопічні Мірчі Луческу спробують взяти реванш у суперника за прикру поразку у попередній зустрічі з рахунком 0:1. Динамівцям потрібна лише перемога, щоб поборотись за 3-тє місце у групі.