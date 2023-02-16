Фатальний стандарт: Дніпро-1 пропустив єдиний гол у матчі Ліги конференцій – відео

У четвер, 16 лютого, Дніпро-1 зіграв перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій. Господарі поля скористалися своїм шансом наприкінці поєдинку.

Волею жеребу Дніпро-1 втретє зустрівся з кіпрським АЕКом в нинішньому єврокубковому сезоні. У дніпрян залишилися не найкращі спогади від попередніх матчів, тож вони хотіли довести випадковість вильоту від кіпріотів у кваліфікації ЛЄ, пише 24 канал.

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Ніхто не хотів поступатись

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер не вдався до радикальних змін у складі, випустивши у старті лише двох зимових новачків – бразильців Хайнера і Пеглоу. З перших хвилин гості більше контролювали м'яч, але до гострих моментів справа не доходила.

Натомість господарі, які обрали тактику гри другим номером, частіше загрожували воротам Валефа. На 8-й хвилині зустрічі поперечина врятувала українську команду від неприємностей.

В середині першого тайму Довбик віддав багатообіцяючий пас на Піхальонка, але хавбек дніпрян не зумів скористатися своїм шансом. Суперники дуже обережно провели першу половину гри. Боротьба переважно точилася в центрі поля.

Несподівана роз'язка

Долю поєдинку вирішив стандарт, який реалізували господарі поля. На 84-й хвилині матчу Гарсія скористався подачею зі штрафного і ударом головою вразив ворота Дніпра-1.

Відео голу Гарсії

У час, що залишився дніпряни не встигли створити бодай небезпечний момент. Тож арбітр зафіксував перемогу АЕКа, але дніпряни зберігають шанси продовжити виступи у єврокубках.

Матч-відповідь Дніпро-1 – АЕК 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудеться 23 лютого.