Як захист Динамо відпочивав: АЕК вдруге забив у ворота киян – відео голу

Підопічні Мірчі Луческу ледь змогли зрівняти рахунок у Ларнаці, але вже по перерві пропустили. Захисники гостей нічого не змогли вдіяти з Рафою Лопешем, який у стрибку вивів свою команду вперед.

Динамо грає матч 5 туру Ліги Європи 2022-2023. Команда Мірчі Луческу грає на виїзді проти АЕКа, котрому місяць тому мінімально програла у Кракові (0:1).

Слідкуйте з нами АЕК – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Кияни пропустили вже в середині першого тайму, але вже до перерви відновили паритет, пише 24 канал. Кияни почали активно другий тайм, суддя навіть не поставив очевидний пенальті на Тимчику.

Однак на 53 хвилині пропустили другий м'яч. Після подачі з флангу від Енглезу вище за всіх вистрибнув Рафа Лопеш, який залишив не при справах Сироту. Нещерет був безсилий, 2:1.

Відео голу Рафи Лопеша:

Після чотирьох турів Динамо не набрало жодного балу та йде останнім у групі В Ліги Європи. Шанси на вихід в плей-офф турніру вже втрачені, туди путівки забронювали Фенербахче та Ренн.

У киян ще залишаються невеличкі шанси на прохід у плей-офф Ліги конференцій. Для цього за підсумками турніру треба зайняти третє місце, де зараз перебуває АЕК. Відстань – три очки, тому киян врятує лише перемогу у цій грі.