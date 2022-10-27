Динамо знову горить АЕКу: відео крутого голу боковими ножицями

Кияни знову пропускають від кіпріотів у першому таймі. Втрата очок в цьому матчі завершить виступи Динамо в цьому євросезоні.

Динамо проводить матч 5 туру Ліги Європи 2022-2023. Команда Мірчі Луческу грає на виїзді проти АЕКа, котрому місяць тому мінімально програла у Кракові.

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Кияни невдало почало гру і пропустили вже в середині першого тайму. М'яч у ворота Динамо виявився дуже красивим, після подачі з фланга Альтман відважився на удар боковими ножицями. Забарний не накрив, Нещерет не врятував.

Відео голу Альтмана:

Після чотирьох турів Динамо не набрало жодного балу та йде останнім у групі В Ліги Європи. Шанси на вихід в плей-офф турніру вже втрачені, туди путівки забронювали Фенербахче та Ренн.

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У киян ще залишаються шанси на прохід у плей-офф Ліги конференцій. Для цього за підсумками турніру треба зайняти третє місце, де зараз перебуває АЕК. Відстань – три очки, тому киян врятує лише перемогу у Ларнаці.