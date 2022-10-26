"Супернику нема чого втрачати": тренер АЕКа остерігається Динамо у вирішальному матчі

Головний тренер АЕКа Хосе Луїс Ольтра напередодні матчу Ліги Європи відповів на питання представників ЗМІ. Кіпрська команда сподівається залишити Динамо за бортом єврокубків.

27 жовтня київське Динамо на виїзді зіграє проти кіпрського АЕКа з Ларнаки у матчі 5-го туру Ліги Європи. "Біло-синіх" у цій битві влаштує лише перемога.

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Наставник кіпрського АЕКа Хосе Луїс Ольтра провів пресконференцію напередодні домашнього поєдинку проти динамівців. Іспанський фахівець відмітив важливість матчу у Ларнаці для обох команд.

"Завтрашня гра - дуже важлива для нас. У нас є історичний шанс вийти з групи. Нам протистоїть дуже хороша команда, яка додала в порівнянні з минулою нашою зустріччю. Гравці Динамо в хорошій формі, у них грамотний тренер.

Але я хочу бачити від своєї команди сміливу та ідеальну гру. Ми не гратимемо на нічию, хоча нас влаштовує такий результат. Коли ви розраховуєте на нічию, то, скоріш за все, програєте. Тому наша єдина мета – перемога".

Крім того, іспанець відмітив потенціал киян, які гратимуть лише на перемогу.

Звичайно, супернику нема чого втрачати, але їхньою метою з самого початку було пройти кваліфікацію. І саме тому вони хочуть перемоги",

– сказав наставник АЕКа.

Нагадаємо, що після чотирьох зіграних турів кияни не набрали жодного пункта і займають останню сходинку в турнірній таблиці групи В.

Підопічні Луческу втратили можливість потрапити до плей-оф Ліги Європи, але зберігають шанси продовжити виступи в Лізі конференцій. Для цього їм потрібно обійти кіпріотів.

Матч першого кола з АЕКом завершився мінімальною поразкою "біло-синіх" з рахунком 0:1.

Матч Ліги Європи АЕК Ларнака – Динамо відбудеться 27 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.