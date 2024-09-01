Німецька якість та стиль: УАФ оголосила про співпрацю з Adidas

Довгий час технічним спонсором збірної України була Joma. В УАФ вирішили принити співпрацю з іспанською компанією, а екіпірувати національну команду буде більш відомий представник cпортивного одягу.

Українська асоціація футболу офіційно оголосила про початок роботи з всесвітнім брендом спортивного одягу. Збірну України буде одягати німецька компанія – Adidas.

Читайте також Вилетіли з топ-20: Україна вкотре опустилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Adidas – новий технічий спонсор збірної України

Було багато різної інформації про співпрацю УАФ з Adidas. Повідомляли про те, що угода взагалі може зірватись.

У вересні стартує Ліга націй, але перші дві гри європейського турніру проти Албанії та Чехії національна команда зіграє у екіпіровці від Joma.

До слова. УАФ вирішила припинити співпрацю з Joma. Справа у тому, що іспанський бренд продовжив екіпірувати команди ворожої країни після початку війни в Україні.

Adidas став новим технічним спонсором збірної України/ Фото з офіційної сторінки німецького бренду в Instagram

Зазначимо, що збірна України почне грати у новій формі у жовтневих матчах Ліги нації. Спочатку проти Грузії – 11 жовтня, а через три дні з Чехією.