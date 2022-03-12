Англійська Прем'єр-ліга офіційно повідомила про те, що російського бізнесмена Романа Абрамовича відсторонили від посади директора Челсі. Раніше проти представника Росії уряд Великої Британії ввів санкції.

У АПЛ вирішили втрутитися щодо ситуації навколо Челсі та Абрамовича. Там повідомили, що росіянин більше не є директором лондонського клубу.

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Рішення Ради не впливає на здатність клубу тренуватися та грати свої матчі згідно з ліцензією, виданою урядом. Термін дії ліцензії спливає 31 травня 2022 року,

– йдеться в заяві АПЛ.

Раніше російський бізнесмен потрапив під санкції уряду Великої Британії. Лондонському клубу заборонили продовжувати контракти, проводити трансфери та продавати квитки на матчі.

Абрамович 2 березня заявив, що збирається продавати Челсі. Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалене із думкою про клуб.

Бізнесмен також повідомив, що дохід від продажу він передасть в спеціально створений благодійний фонд "усіх жертв війни в Україні".