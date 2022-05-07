Абрамович продає Челсі американському мільярдеру: гроші підуть на допомогу Україні

Ера російського олігарха Романа Абрамовича в Челсі закінчена. Він погодився продати клуб консорціуму на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі. Виручені кошти мали б піти на допомогу жертвам війни в Україні.

Інформацію про продаж Челсі вже офіційно підтвердили й у самому клубі. Новим власником "аристократів" стане консорціум на чолі з Тоддом Боелі, Марком Уолтером та Хансьоргом Віссом, а також інвестиційною компанією Clearlake Capital. Саме остання, скоріш за все, і буде володіти найбільшою часткою в цьому консорціумі, але Боелі буде основним представником консорціуму.

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При цьому їх пропозиція не була найвищою ціною щодо покупки клубу. Але заявку британського мільярдера сера Джима Реткліффа було відхилено.

Новим власника Челсі загальна сума угоди обійдеться в 4,25 мільярда фунтів стерлінгів. З цієї суми 2,5 мільярди фунтів стерлінгів буде використано на купівлю акцій клубу, і ці кошти будуть перераховані на заморожений банківський рахунок.

У клубі запевняють, що вся ця сума має бути пожертвувана на благодійність, як про це свого часу заявляв Роман Абрамович. Він обіцяв, що передасть гроші на допомогу жертвам війни в Україні.

Для переказу коштів із замороженого банківського рахунку буде потрібно схвалення уряду Великобританії.

Решта суми в розмірі 1,75 мільярда фунтів стерлінгів мають бути інвестовані на користь клубу. Мова йде про інвестиції у стадіони "Стемфорд Брідж" (тут грає основна команда) та "Кінгсмідоу" (тут виступає молодіжна та жіноча команда Челсі), а також фінансування жіночої команди та Академії. Окрім того, частина з цих коштів піде на продовження фінансування фонду Челсі.

Очікується, що продаж завершиться в кінці травня за умови отримання всіх необхідних дозволів регуляторних органів. Своє схвалення має надати уряд Великої Британії та керівництво англійської Прем'єр-ліги.

Що відомо про Тодда Боелі

Тодд Боелі – американський бізнесмен, інвестор і філантроп. Він є співзасновником холдингової компанії Eldridge Industries. Forbes оцінює його статки в 4,5 мільярди доларів.

Тодд Боелі ще у 2019 році робив спробу придбати Челсі. Але тоді Роман Абрамович відхилив його пропозицію у 3 мільярди доларів.

Він не нова людина у спорті, активно у нього інвестує. Тодд Боелі володіє 20% акцій клубу з американського футболу Лос-Анджелес Джоджерс. У липні 2021 року разом з Марком Уолтером придбав 27% акцій баскетбольного клубу Лос-Анджелес Лейкерс. Також він є співвласником жіночого баскетбольного клубу Лос-Анджелес Спаркс.

Цікавиться він і кіберспортом. Боелі є власником компанії з фентезі-спорту DraftKings та кіберспортивної організації Cloud9.

Чому Абрамович продав Челсі

Роман Абрамович купив футбольний клуб Челсі влітку 2013 року. Тоді команда обійшлася йому в 140 мільйонів фунтів стерлінгів, правда довелося ще виплатити борги клубу.

Після цього він витратив чималу суму коштів, щоб купити нових футболістів. Так, фактично, в англійському футболі розпочалася ера власників-мільярдерів, які витрачали шалені кошти на трансфери гравців.

І це могло б тривати далі, якби не війна, яку Росія розпочала проти України. Роман Абрамович – один з наближений до російського диктатора Володимира Путіна. А влада Великої Британії вирішила, що негоже, щоб російські олігархи почувалися в безпеці, поки підтримуваний ними режим вбиває мирне населення в Україні. Тож на них наклали санкції. У тому числі й Романа Абрамовича. Його активи були заморожені.

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Під удар потрапив в Челсі. В команді виникли проблеми з операційною діяльністю. Клуб навіть не міг продавати квитки на домашні матчі, тож ігри могли відвідувати лише власники абонементів.

Клуб отримав тимчасову ліцензію від британського уряду до 31 травня. Саме до цієї дати Абрамович і мав продати клуб, щоб він продовжив свою діяльність.

Абрамович не лише погодився продати Челсі, але й пообіцяв, що чистий прибуток від угоди направить на благодійність та допомогу жертвам війни. У цьому випадку мова йде про суму у 2,5 мільярди фунтів стерлінгів.