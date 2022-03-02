Абрамович продає Челсі: прибуток з продажу передадуть на "допомогу жертвам війни в Україні"

Російський бізнесмен Роман Абрамович офіційно підтвердив, що планує продати футбольний клуб Челсі. Про це офіційно повідомили в пресслужбі клубу.

"Благодійник" Абрамович

Російський мільярдер Роман Абрамович прийняв рішення продати Лондонський футбольний клуб Челсі. Він заявив, що відповідне рішення було ухвалене із думкою про команду.

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У поточній ситуації я прийняв рішення продати клуб, вважаю, що це в інтересах команди, вболівальників, співробітників, а також спонсорів і партнерів,

– сказав Абрамович.

Бізнесмен також повідомив, що дохід від продажу він передасть в спеціально створений благодійний фонд "усіх жертв війни в Україні".

"Я доручив своїй команді створити благодійний фонд, куди будуть пожертвувані всі чисті прибутки від продажу. Фонд працюватиме на благо всіх жертв війни в Україні", – зазначив мільярдер.

За його словами Абрамовича, фонд направить гроші на задоволення невідкладних потреб жертв російської агресії проти України. Також кошти спрямують на відбудову країни після війни.

Продаж Челсі не буде пришвидшений, заявив бізнесмен. Угода маж відбутися відповідно до встановленої процедури.

Мільярдер наголосив, що футбол для нього ніколи не був ні бізнесом, ні грошима, а чистою пристрастю до гри та клубу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Абрамович декілька днів шукав варіант для продажу Челсі. А до того він передав керівництво благодійному фонду.

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