Абраменко приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022 з фристайлу
Олександр Абраменко став автором першої нагороди України на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Українець здобув "срібло" у фристайлі.
Перший тріумф України
Олександр Абраменко став одним із двох українців, які пробились у фінал з фристайлу. Олімпійський чемпіон у Пхьончхані з п'ятим часом кваліфікувався у фінальну частину, пише 24 канал.
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33-річний фристайліст виконав потрійне сальто з п'ятьма гвинтами та отримав за цей стрибок 116.50 балів. Олімпійським чемпіоном став китаєць Ци Гуанпу – 129 очок. Трійку призерів замкнув представник ОКР Ілля Буров.
Олександр Абраменко / Фото Getty Images
Абраменко відкрив лік нагород України на Олімпіаді-2022. Це його друга нагорода на рівні Олімпійських ігор. У 2018 році українець підійнявся на найвищу сходинку п'єдесталу.
Олександр Абраменко здобув "срібло" Ігор-2022 / Фото Getty Images
Відзначимо, що у топ-6 фіналу боротьбу за медалі вели швейцарець та два американці.
Дивіться відео виступу АбраменкаДо слова. Інший українець Олександр Окіпнюк не зміг кваліфікуватись у медальний фінал. Фристайліст показав після перших двох стрибків результат 122.01.