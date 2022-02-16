Абраменко приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022 з фристайлу

Олександр Абраменко став автором першої нагороди України на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Українець здобув "срібло" у фристайлі.

Перший тріумф України

Олександр Абраменко став одним із двох українців, які пробились у фінал з фристайлу. Олімпійський чемпіон у Пхьончхані з п'ятим часом кваліфікувався у фінальну частину, пише 24 канал.

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33-річний фристайліст виконав потрійне сальто з п'ятьма гвинтами та отримав за цей стрибок 116.50 балів. Олімпійським чемпіоном став китаєць Ци Гуанпу – 129 очок. Трійку призерів замкнув представник ОКР Ілля Буров.



Олександр Абраменко / Фото Getty Images

Абраменко відкрив лік нагород України на Олімпіаді-2022. Це його друга нагорода на рівні Олімпійських ігор. У 2018 році українець підійнявся на найвищу сходинку п'єдесталу.



Олександр Абраменко здобув "срібло" Ігор-2022 / Фото Getty Images

Відзначимо, що у топ-6 фіналу боротьбу за медалі вели швейцарець та два американці.

Дивіться відео виступу Абраменка

Інший українець Олександр Окіпнюк не зміг кваліфікуватись у медальний фінал. Фристайліст показав після перших двох стрибків результат 122.01.