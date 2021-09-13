9-річний українець Захаров зробив 1001 віджимання і встановив рекорд: фото

Українець Артем Захаров встановив унікальний рекорд. 9-річний хлопчик з Мелітополя віджався 1001 раз, що стало рекордом України.

Хлопчик йшов до рекорду два роки

Юному Захарову вдалося встановити рекорд 11 вересня під час святкування Дня фізичної культури та спорту.

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Хоча Артем протягом декількох років займається кіокушинкай-кан карате, це не завадило йому спробувати свої сили в дещо іншій галузі.



Артем Захаров встановив рекорд України / Фото iz.com.ua

Анатолій Зінченко, тренер рекордсмена, розповів, що Артем йшов до рекорду два роки. Спершу хлопчику вдавалося віджатися 220 разів і вони з тренером покинули ідею встановити рекорд.

До цього рекорду Артем йшов, напевно, з 2019 року, коли він вперше віджався 220 разів, тоді ми подумали, що міг би вийти рекорд, але на якийсь час залишили цю ідею. Повернулися ми до неї цього року, після традиційного "Турніру поколінь", на яких Артем став учасником дитячої спартакіади і у віджиманні зробив максимальну кількість повторень – 414 разів,

– сказав Зінченко.

Тренер розповів, що вони подавали в Книгу рекордів України заявку, в якій було вказано близько 400 віджимань. Та сам Захаров та його тренер ставили за мету удвічі перевершити показник.



​Артем Захаров / Фото iz.com.ua

Артем зізнався, що йому було складно встановити рекорд. За словами тренера хлопчика, через хвилювання в Артема зводило пальці. Рекордсмену простіше було віджиматися вдома.

Відео як Артем Захаров встановлював рекорд