6-річник хлопчик з Маріуполя написав лист Борису Джонсону

26 травня тренування проєкту "Давай, грай!" фонду Shakhtar Social у Києві відвідали генеральний директор ФК Шахтар Сергій Палкін і директор з футболу Дарійо Срна. Вони спілкувалися з дітьми-переселенцями та їхніми батьками, а також отримали незвичайне прохання від 6-річного Іллі Костушевича із Маріуполя

Зворушливий лист 6-річного хловчика

Батьки хлопчика загинули під час ракетних ударів російських військ по місту: вулиця та район, де вони мешкали, повністю зруйновані. Іллю врятували волонтери, і наразі ним опікується сім’я Марії й Володимира Беспалих зі Слов’янська.

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Нещодавно прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав відкритий лист, адресований українським дітям. І тоді Ілля вирішив надіслати главі британського уряду відповідь.

Лист Іллі:

"Дорогий Борисе Джонсоне!



Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо! У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас.



Ілля, 6 років".

Срна: Я знайду спосіб передати листа Іллі

Передати цей лист британському прем’єрові Ілля Костушевич попросив керівників ФК Шахтар, зокрема Дарійо Срну. Спеціаліст "гірників" пообіцяв, що виконає прохання хлопчика.

"Я знайду спосіб передати листа Іллі. Дитині, яка стільки пройшла, не можна відмовити в проханні. І я виконаю цю місію. Родина, що прийняла хлопчика, який втратив своїх батьків, – великі молодці. Вони практично дали дитині нове життя. Величезна їм подяка за це! Я сьогодні пережив емоції, яких не передати словами.

Хочу сказати, що ми будемо поряд із цією сім’єю і допомагатимемо їй, допомагатимемо всім, хто цього потребує. І сьогодні так має бути – усі мають підтримувати одне одного. Дай Боже всім нам сил витримати це, перемогти і повернутися до нашого звичного життя", – сказав гендиректор донецької команди.

"Ілля каже, що, коли виросте, поїде відбудовувати Маріуполь"

Опікуни хлопчика Марія та Володимир Беспалі розповіли, що давно хотіли всиновити дитину. Коли вони дізналися історію Іллі, то без вагань вирішили взяти хлопчика до своєї родини.

Ми давно планували всиновити дитину, і коли дізналися історію Іллі, то вирішили взяти його до нашої родини. Він має захворювання, через яке від усиновлення відмовилися дві сім’ї, але нас це не відлякало. Шахтар сам на нас вийшов і запропонував допомогу, за що клубу велика подяка. Ілля дуже любить футбол, добре спілкується тут з дітьми, з нетерпінням чекає на тренування. До речі, сам Ілля каже, що, коли виросте, поїде відбудовувати Маріуполь,

– сказали Марія та Володимир.



Ілля Костушевич / Фото ФК Шахтар