5-річний шахіст з Вінниці збирає кошти на танк для ЗСУ: зворушлива історія

Шаховий вундеркінд Артем Кучер вирішив на благодійних шахових матчах зібрати кошти на танк і бронежилет для ЗСУ. Йому лише 5 років.

Доросла мрія юного шахіста

Артем Кучер є наймолодшим учасником та абсолютним переможцем нещодавнього меморіалу Олексія Бутовського, патріарха розбудови олімпійського руху в Україні.

Читайте також Готова пожертвувати всіма нагородами, аби зупинити війну, – каратистка Терлюга

Я займаюся шахами вже дев'ять місяців і в мене добре виходить. Я думаю, тим, хто грає зі мною, – їм цікаво, бо в мене другий дорослий розряд. Хочу допомагати ЗСУ і тому граю за гроші. Хочу, щоб за ці гроші для солдатів купили танк. І бронежилет,

– заявив юний шахіст.

Артем не боїться грати ані з дітьми, ані з дорослими. Впевнений, що переможе усіх суперників, як це роблять українські військові.

Артем грає в шахи просто неба / Фото "Укрінформ"

Батько шахового вундеркінда Олександр Кучер розповів, що провести благодійний шаховий матч на підтримку ЗСУ просто неба – це спільна ініціатива Артема, його родини та шахового клубу "Романтик", що є філією МДЮСШ № 6.

Юний шахіст мріє допомогти ЗСУ / Фото "Укрінформ"

Вони дізналися, що такі ігри зі всіма охочими проводять юні спортсмени в інших містах, і сподіваються зібрати кошти для війська й у Вінниці. Аби захисники України мали все необхідне і змогли вистояти в бою з російськими загарбниками. Суперники Артема залишають у скриньці для пожертв, хто скільки бажає.

Всі кошти, які Артему вдасться зібрати на благодійних спарингах, передадуть на потреби ЗСУ.