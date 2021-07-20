5 причин успіху збірної Італії на Євро-2020

Для того, щоб тріумфувати на такому турнірі як чемпіонат Європи, просто добре грати у футбол недостатньо. Тут важливі й багато інших факторів.

Успіх збірної Італії можна було б уже відпустити і зосередитися на інших спортивних подіях. Якби не одне "але". Італійський канал Rai1 показав останню – п’яту – серію документального кіно "Sogno Azzurro" ("Блакитна мрія") про виступ національної збірної на Євро. Чотири попередні Rai1 презентував перед початком турніру, і у них розповідалося про шлях та підготовку до форуму. А от фінальна частина фільму повністю присвячена самому чемпіонату Європи. І подивитися там є на що навіть тим, хто по-італійськи знає тільки "Pizza carbonara" та "Tutto bene" (для перегляду потрібна лише реєстрація тут). За мотивами переглянутого неможливо не відзначити 5 причин перемоги "Скуадри Адзурри" на Євро-2020 (окрім звісно того, що італійці справді класно грали у футбол). А ще поміркувати, чому вони змогли? А ми ні.

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Вміння перетворити невдачі на мотивацію

Збірна Італії провалила відбір до чемпіонату світу 2018. Команда не кваліфікувалась на Мундіаль тільки вдруге в історії. І вперше із 1958-го року. Такий провал спричинив фундаментальне перезавантаження італійського футболу. Клуби Серії А почали грати у більш сучасному атакувальному стилі. Останніх паростків цинічного катеначчо позбулась і національна збірна. Як результат, італійська команда, починаючи із 10 жовтня 2018 року зіграла 34 поспіль матчі без поразок. До повторення світового рекорду – одна гра. Відтак нове досягнення "Скуадра Адзурра" спробує встановити у матчах відбору до ЧС-2022 проти Болгарії та Швейцарії.

Окремо хочеться відзначити те, як додали мотивації італійцям у фіналі Євро-2020 самі ж суперники. Англійські фани свистіли під час гімну та обіцяли, що повернуть Кубок Європи додому. Себто до Англії. Усе це гравці збірної Італії також перетворили на паливо під час фінального поєдинку.



Італійці з Кубком Анрі Делоне / Фото raiplay.it

Атмосфера у команді

Уявити збірну Італії без скандалів неймовірно складно. Країна, яка подарувала світові професію папараці, просто не може бути ідеальною. Так само не може бути ідеальною її футбольна національна команда як проєкція країни у мініатюрі. Утім, упродовж кваліфікації та під час Євро-2020, коли гравці збірної незмінно були разом і бачили свої сім’ї лише у смартфоні, у команді не виникло жодної токсичної ситуації.

А от моментів для сюжетів книг Бруно Ферреро вистачало. Один із них дуже знайомий і гравцям збірної України. Кожен із новобранців збірної Італії повинен заспівати перед партнерами пісню. Не оминула ця традиція і представників тренерського штабу. Роберто Манчіні виконав один із хітів популярного італійського співака Лучано Лігабуе. Що цікаво, решта "футболістів-співаків" також обирали італійських виконавців. Жодних тобі Майкла Джексона чи Олександри Пахмутової.

Пісні лилися, звісно, і на Євро-2020. Кожну перемогу у таборі святкували максимально душевно. Ще один момент – те, як команда підтримала травмованого у чвертьфіналі Леонардо Спінаццолу. Партнери просто не дали хлопцю шансів впасти у депресію. У літаку після перемоги над бельгійцями усі скандували "Спіна-Спіна". Сам гравець, покидаючи табір команди на операцію, запевнив усіх, що врешті підніме Кубок на милицях. Коли ж Леонардо полетів із командою до Лондону на фінал, то перед грою Роберто Манчіні, малюючи схему на матч, на лівому фланзі жартома написав саме Спінаццолу.



Роберто Манчіні / Фото raiplay.it

Тренерський штаб

А ось тут цілий сюжет для Голлівуда. Четверо друзів, які свого часу у складі Сампдорії програли на лондонському Вемблі фінал Кубка чемпіонів, повернулися на стадіон через майже 30 років. І зробили це для того, щоб цього разу "надерти суперникам зад". Манчіні, Віаллі, Ломбардо та Нучіарі ту поразку в англійській столиці не забули. І 11 липня 2021 року вони завершили свою гештальт-терапію тріумфом над збірною Англії у фіналі Євро-2020.

У "Sogno Azzurro" можна побачити, наскільки органічним був тренерський штаб під час підготовки до Євро-2020 та на самому турнірі. Коли Манчіні ізолювався через коронавірус, його без проблем замінив Альберіко Евані. Надважливо те, що і як говорив Манчіні перед кожним із матчів. Тут завжди домінували три моменти. Два з них – спокій та імпровізація біля чужих воріт. А третій – це проста мантра "Ви – найсильніші".

Утім у збірній говорив далеко не завжди один тільки Манчіні. Мотивував майбутніх чемпіонів і помічник головного тренера Джанлука Віаллі, який у 2020 році зумів здолати рак підшлункової залози. За два дні до фіналу Віаллі зачитав команді уривок із промови президента США Теодора Рузвельда: "Повагу викликає той, хто перебуває на полі бою і його обличчя у пилюці, поті та крові, хто хоробро бореться, щиро помиляється та хибить, адже без усього цього неможливо зробити жодного справді гідного вчинку".

У документальному кіно також є дуже цікавий ракурс післяматчевих пенальті, де показано стіну із тренерського штабу збірної Італії та Віаллі, який стоїть спиною до поля, бо не може дивитися на те, що відбувається.



Джанлука Віаллі / Фото raiplay.it

Взаємодоповнюваність та взаємозамінність

Для того, щоб виграти великий турнір, тренеру недостатньо мати у своєму розпорядженні хорошу команду. Потрібно мати таких дві. І у Манчіні вони були. Навіть попри те, що на Євро-2020 не змогли зіграти три важливих виконавці "Скуадри Адзурри" – Сенсі, Пеллегріні та Дзаньоло.

Футболісти збірної Італії продемонстрували на турнірі неймовірну взаємодоповнюваність. Несподівано бомбардирські навики прорізалися у Локателлі. У потрібний момент вирішальний гол забив Інсіньє. Коли не пішла гра у Лоренцо, гру взяв на себе К’єза. Ну а гол у фіналі почався з удару з кутового у виконанні Верратті (нижчий за нього у команді лише Інсіньє).

Ще один показовий момент – те, як італійці замінили травмованого у чвертьфіналі Спінаццолу. Емерсон відіграв два матчі на високому рівні, заданому партнером. До слова, виступ Емерсона у цьому сезоні унікальний. Важко знайти так відразу футболіста, який після перемоги у Лізі чемпіонів тріумфував на чемпіонаті Європи. І при цьому, не був основним виконавцем у жодній із двох команд-чемпіонів.



Збірна Італії співає гімн перед фіналом / Фото raiplay.it

Стиль

Стиль цієї збірної Італії у всьому. Футбол, який показала команда, найкрасивіший на турнірі та гідний наслідування. "Скуадра Адзурра" не лише забила найбільше голів на Євро. Вона запам’яталася як багатофункціональна команда. Команда, яка вміє все – атакувати, оборонятися, пресингувати, терпіти, вичікувати та дотискати. У цих хлопців точно братимуть приклад, адже стиль – річ заразна. І таку красиву командну гру доповнив традиційний естетично приємний образ "Скуадри Адзурри" для глядацького ока. Форма команди – як завжди одна із найстильніших. А офіційні костюми – точно найкрасивіші на Євро.



Офіційні костюми гравців збірної Італії / Фото raiplay.it

Якщо хтось думає, що футбол – це культурна периферія і шукати у ньому щось глибоке не варто, то це дуже велика помилка. І перемогу збірної Італії також не варто недооцінювати. Ці хлопці стали переможцями форуму, за яким стежили сотні мільйонів людей по всьому світу. Жоден музичний фестиваль, жодний релігійний форум, жодна мистецька подія не може переплюнути по всеохопності це футбольне свято. Перемога країни на чемпіонаті Європи може спричинити тисячі різних позитивних наслідків всередині держави. Але до цієї перемоги треба прагнути хоча б заради таких безцінних емоцій, які подарували італійські гравці вболівальникам. Ці емоції також частина великої історії, й не забудуться ще довго.