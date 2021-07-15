3 мільйони за "золото": скільки українські спортсмени зароблять за медалі на Олімпійських іграх

Україна відправила антирекордні 157 спортсменів на Олімпійські ігри в Токіо. Міністерство молоді та спорту залишило призові для спортсменів на рівні попередніх Олімпійських ігор.

Сума призових для українських спортсменів залишилася незмінною у доларах у порівнянні з Іграми у Ріо-2016.

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За золоту нагороду спортсмен отримає 125 тисяч доларів. Таку ж суму отримували і на двох останніх Зимових Олімпіадах – у 2014 та 2018 роках.

Однак у гривнях гонорар для наших спортсменів зріс, адже змінився курс долара. У серпні 2016 року один долар коштував 25.1, коли в липні 2021-го 27.2.

Призові за виграні медалі на Олімпіаді-2020

"Золото" – 125 тисяч доларів;

"срібло" – 80 тисяч доларів;

"бронза" – 55 тисяч доларів.

На підготовку та участь українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх у 2021 році, підготовку до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор виділено 2,8 мільярда гривень. У цю суму входять призові за медалі.

Олімпійські ігри у Токіо відбудуться у період з 23 липня до 8 серпня.