22-річна українська гімнастка Возняк оголосила про завершення кар'єри

Видатна українська художня гімнастка, уродженка Львова Анастасія Возняк на своїй сторінці в соцмережі оголосила про завершення спортивної кар’єри.

Спортсменка подякувала своїй мамі, яка відвела її на художню гімнастику, а також всім тренерам, лікарям, масажистам, з якими працювала протягом своєї кар'єри.

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"Я віддала цьому спорту 17 років свого життя! І жодного разу не пошкодувала про це! Я шалено щаслива, що мала можливість тренуватися в збірній України і виступати під прапором України на світовій арені. Так я не стала Олімпійською чемпіонкою, але я пройшла цю школу виживання і багато чому навчилася тут", – написала Анастасія Возняк.

Вдячна Анастасія Возняк також всій команді і вболівальникам, а особливо — Ірині Іванівні (Дерюгіній) за те, що дала шанс реалізувати свою мрію, що вірила, підтримувала і зажди була поруч.

Хто така Анастасія Возняк

22-річна спортсменка – дворазова чемпіонка Європи, багаторазова призерка чемпіонатів світу, Європи та Європейських ігор, учасниця літніх Олімпійських ігор 2016 і 2020 років.