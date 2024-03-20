Куртуа переніс операцію на коліні: чи повернеться конкурент Луніна до кінця сезону

У вівторок, 19 березня, Тібо Куртуа отримав нову травму. Він 8 місяців відновлювався після розриву хрестоподібної зв'язки лівого коліна, а тепер травмував праву ногу.

У бельгійця діагностували розрив внутрішнього меніска. У нього розійшлися шви, які були накладені ще у 2015 році, коли Куртуа також отримав ушкодження правого коліна.

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Встигне відновитися до нового сезону

Зазначається, що 20 березня воротар Реала успішно переніс операцію, яку провів Мануель Леєс під наглядом медичних служб клубу. Бельгійцю видалили меніск, і невдовзі він почне процес відновлення.

Повідомляється, що Тібо Куртуа залишатиметься поза грою близько двох місяців, тому не повернеться на поле до завершення нинішньої кампанії, але має бути повністю готовим до стартових тренувань міжсезоння.

Що цікаво, напередодні отримання травми з'явився інсайд, що бельгієць мав вийти на поле вже на початку квітня у грі проти Манчестер Сіті. Але тепер свою серію з 11 матчів у старті має всі шанси продовжити Андрій Лунін, який виграв конкуренцію в Кепи Аррісабалаги.

Тібо Куртуа в Реалі