19-річний боксер помер після бою на молодіжному чемпіонаті світу

Йорданський боксер Рашед Аль-Свайсат, що втратив свідомість на рингу на молодіжному чемпіонаті світу в польському Кельце, помер.
16 квітня Аль-Свайсат знепритомнів під час поєдинку з естонцем Антоном Виноградовим. Спортсмена госпіталізували і провели операцію на мозку, але він помер через 10 днів.
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Поки неясно, чи смерть настала через травму, отриману під час бою або проблеми зі здоров'ям були ще до виходу на ринг. Інцидент розслідує місцева поліція.
Співчуття у зв'язку зі смертю спортсмена висловила Міжнародна асоціація боксу (AIBA).