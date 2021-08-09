19-річна українка хоче завершити кар'єру після виступу на Олімпіаді-2020
Джерело:Суспільне Спорт
19-річна Софія Лискун однією з останніх серед українських стрибунів у воду змагалася на Олімпійських Іграх у Токіо. Лискун конкурувала у стрибках з 10-метрової вишки, але не змогла пройти у півфінал.
Лискун намагалася подолати кваліфікацію Олімпіади-2020 та продовжити виступи у півфіналі. Проте виступила з передостаннім результатом на Іграх, а після змагань заявила, що роздумує над завершенням кар'єри.
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Ключовим моментом у виступі Лискун став третій стрибок. Його українська спортсменка виконувала зі стійки на руках, але не змогла зафіксуватися з першої спроби. Тому змушена була вдруге ставати у стійку, і у підсумку вона отримала за стрибок лише 14 балів.
"Чи буду готуватися до Олімпіади-2024? Не знаю. Більше ні, аніж так. Тому що ось так. Так, (планую завершити кар'єру, – ред.)", – сказала українка.
"Емоції жахливі, тому що виступила жахливо. Впала під час третього стрибка зі стійки. Звісно, очікувала чогось більшого, але вийшло як вийшло", – заявила Лискун.
Софія Лискун: найголовніші досягнення у кар'єрі
- У 2017 році Лискун здобула першу нагороду на дорослому рівні – бронза чемпіонату Європи зі стрибків у воду (синхронні стрибки з 10 метрів).
- У 2018-му, окрім "золота" у команді на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, Лискун змагалася на юніорських Олімпійських Іграх. Там вона здобула дві нагороди – "срібло" (10-метрова вишка) та "бронзу" у командних змаганнях.
- 2019 рік – Софія Лискун здобула "золото" чемпіонату Європи з водних видів спорту у особистих стрибках з 10-метрової вишки.
- 2021 рік – Лискун здобула "бронзу" на Євро з водних видів спорту у синхронних стрибках (синхронні стрибки з 10-метрової вишки).
- 2021 рік – виступ на Олімпіаді-2020 у стрибках у воду з 10-метрової вишки, передостаннє місце у кваліфікації.