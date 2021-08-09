19-річна українка хоче завершити кар'єру після виступу на Олімпіаді-2020

19-річна Софія Лискун однією з останніх серед українських стрибунів у воду змагалася на Олімпійських Іграх у Токіо. Лискун конкурувала у стрибках з 10-метрової вишки, але не змогла пройти у півфінал.

Лискун намагалася подолати кваліфікацію Олімпіади-2020 та продовжити виступи у півфіналі. Проте виступила з передостаннім результатом на Іграх, а після змагань заявила, що роздумує над завершенням кар'єри.

Дивіться також "Українська ракета": Старікова здобула "срібло" Олімпіади у спринті на велотреку

Ключовим моментом у виступі Лискун став третій стрибок. Його українська спортсменка виконувала зі стійки на руках, але не змогла зафіксуватися з першої спроби. Тому змушена була вдруге ставати у стійку, і у підсумку вона отримала за стрибок лише 14 балів.

"Чи буду готуватися до Олімпіади-2024? Не знаю. Більше ні, аніж так. Тому що ось так. Так, (планую завершити кар'єру, – ред.)", – сказала українка.

"Емоції жахливі, тому що виступила жахливо. Впала під час третього стрибка зі стійки. Звісно, очікувала чогось більшого, але вийшло як вийшло", – заявила Лискун.

Софія Лискун: найголовніші досягнення у кар'єрі