18-річний футболіст Боруссії випив пиво прямо на полі: момент потрапив на відео

Кумедний епізод стався під час матчу чемпіонату Німеччини між Баєром і дортмундською Боруссією. Гравець гостей зловив пиво, кинуте в нього з трибуни.

"Ідеальний день для мого першого пива"

Джуд Беллінгем зізнався, що вперше випив пиво під час виїзного матчу проти Байєра. Курйозний момент з його участю відбувся після вирішального гола в поєдинку, який закінчився перемогою гостей з рахунком 4:3.

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На 77-й хвилині норвезький нападник Ерлінг Голанд реалізував пенальті і побіг до трибун, на яких сиділи вболівальники господарів. Вони почали показувати гравцям Боруссії Д нецензурні жести і кидати в них склянки з пивом.

Беллінгем, який застрибнув на спину Голанду, зловив один зі стаканів, що летіли в нього, і вирішив спробувати напій. Зробивши ковток, англієць швидко виплюнув пиво і викинув стаканчик.

"Ідеальний день для мого першого пива... Не фанат", – відреагував на епізод Джуд в твіттері, зізнавшись, що не є фанатом хмільного напою.

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