18-річна боксерка Жанетт Сапата померла після важкого нокауту – п'ять днів вона була в комі

Мексиканська боксерка Жанетт Сапата померла після того, як вона п'ять днів перебувала в комі. Її відправили в нокаут під час поєдинку. Дівчині було 18 років.

Жанетт Сапата взяла участь в боксерському поєдинку в суботу, 28 серпня, в Монреалі. Однак в четвертому раунді вона була відправлена в нокаут.

Нагадаємо У жіночій Формулі-1 сталася масова аварія на смертельному повороті: відео

Нокаут був стоячий – її суперниця просто затисла в кутку рингу, завдаючи один удар за другим. Тож суддя вирішив зупинити бій. До Сапати підійшов її тренер. І за декілька секунд в неї розпочалися судоми. Боксерку поклали на ринг, надавши їй першу медичну допомогу.

Після цього дівчину одразу госпіталізували. Її стан оцінювався як важкий, тому лікарі прийняли рішення ввести її в стан медикаментозної коми.

Однак через п'ять днів, в четвер, 2 вересня, Сапата померла в лікарні.

Розслідуванням смерті дівчини зайнялися місцеві правоохоронці.

Організатори бою заявили, що Сапата перед тим пройшла медичне обстеження. Адже в травні вона теж була відправлена в нокаут під час бою.