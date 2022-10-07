18-річна Ангеліна Майфельд стала першою дівчиною-суддею матчів хокейного чемпіонату України

В матчі чемпіонату України з хокею між Києвом та Кременчуком відбулася доволі визначна подія. Ангеліна Майфельд стала першою дівчиною-суддею, яка судить матч чоловічого чемпіонату України з хокею в елітному дивізіоні.

Ангеліна Майфельд народилася в Кривому Розі, де і розпочала займатися хокеєм. А у 2021 році перебралася до Києва, де почала виступати в лавах однієї з найсильніших жіночих команд нашої держави – Україночки.

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Також Майфельд є гравчинею національної збірної України.

Паралельно з цим вона почала займатися суддівством хокейних матчів. Ангеліна повноцінно пройшла тренувальні збори для рефері. У попередньому сезоні Суддівський комітет Федерації регулярно довіряв Майфельд суддівство поєдинків дитячо-юнацького чемпіонату України. Також вона працювала на трьох матчах Молодіжної хокейної ліги, за участю хлопців, не старших 20 років.

Завдяки своїй наполегливості, у вересні Майфельд удостоїлася честі бути першою українською дівчиною-суддею, якій Міжнародна федерація хокею за поданням ФХУ присвоїла міжнародну категорію.