Історія дня: юна зірка збірної Іспанії успішно склав шкільні іспити, перебуваючи на Євро-2024

Вінгер Барселони Ламін Ямал запам'ятає нинішнє літо на все життя. У свої 16 років він його проводить надзвичайно ефективно, встигаючи робити одразу декілька важливих справ одночасно.

Юний футболіст на турнірі в Німеччині вже встановив 2 історичні рекорди. Він став наймолодшим учасником та асистентом в історії чемпіонатів Європи.

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Ямал успішно склав шкільні іспити

Проте, окрім спортивних справ він також був вимушений займатися і навчанням, щоб отримати атестат у школі. Він сумлінно готувався протягом підготовки до Євро-2024 та самого турніру.

Федерація футболу Іспанії присвятила цьому навіть окреме відео. На ньому Ламін Ямал робив завдання та розповідав про важливість навчання для нього.

Ямал на турнірі готувався до шкільних іспитів: дивіться відео

І ось, 27 червня 16-річний футболіст отримав хороші новини зі своєї школи. Юний талант впорався вже з четвертим тестуванням ESO, що дозволило гравцю здобути диплом про загальну середню освіту.

Коли я сьогодні прийшов з тренування, то дізнався, що склав іспити. Напруга спала!

– повідомив Ямал.

Він зворушливо відреагував на цю звістку, одразу зателефонувавши мамі та порадував її хорошим результатом. Після ESO Ламіну не обов'язково продовжувати навчання саме в Іспанії.

Тепер перед Ямалом постав вибір: продовжити навчання та протягом наступних двох років здобути повну середню освіту (і так далі за освітніми рівнями) або ж повністю сфокусуватися на футбольній кар’єрі. Проте про це він уже зможе подумати після закінчення Євро-2024.

. На чемпіонаті Європи Ламін Ямал взяв участь у всіх трьох матчах збірної Іспанії. Він записав у свій актив 1 асист.

Нагадаємо, що "Фурія Роха" виграла всі три матчі у своїй групі – проти Хорватії, Італії та Албанії. В 1/8 фіналу збірна Іспанії зустрінеться з Грузією. Матч відбудеться 30 червня та розпочнеться о 22:00.