16-річна українка здобула "золото" на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду

На домашньому юніорському чемпіонаті світу, що відбувається у Києві, Україна здобула ще дві медалі. Володарями нагород стали Ксенія Байло та дует синхронистів – Данило Коновалов і Богдан Чижовський.

Українці вибороли 2 медалі

У третій змагальний день українські спортсмени вибороли дві нагороди: "золото" та "срібло". Збірна України вже мала у своєму запасі дві медалі, які завоювала днем раніше.

До речі Україна здобула "золото" та "бронзу" на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Українська спортсменка Ксенія Байло змогла вдруге поспіль потрапилти до фіналу, показавши найкращий результат у кваліфікації. Головною конкуренткою українки була Ульяна Манаєнкова.

Перші три стрибки росіянки журі оцінили вище від показників українки. Відставання Байло від Манаєнкової було мінімальним, а складність останнього стрибка українки була вищою.

Ксенії вдалося випередити свою опонентку на 35 очок. На третьому місці опинилася ще одна представниця Росії Маріна Под'япольская.

Ще одне "срібло" Україна здобула у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну. Данило Коновалов та Богдан Чижовський випередили у фіналі представників Республіки Кореї. Першість здобули спортсмени Німеччини Еспен Прензина та Джонатан Шауер

Чемпіонат світу серед юніорів у Києві триватиме до 9 грудня.