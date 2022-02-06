16-річна українка посіла 7-ме місце у короткій програмі командного турніру на Олімпіаді
У Пекіні відбувся другий день змагань у командному турнірі з фігурного катання. Визначилися збірні-фіналістки.
Україна достроково завершила командний турнір
Українська збірна з фігурного катання завершила участь у командному турнірі на Олімпійських іграх-2022. Команда посіла 10-те місце, повідомляє 24 канал.
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У першій половині командного турніру кожна збірна представляла по одній короткій програмі в чотирьох дисциплінах: чоловічому й жіночому одиночних катаннях, спортивних парах і танцях на льоду.
Після виступів 5 лютого Україна посідала 9-те місце з 4 очками. Останньою з українок мала виступити Анастасії Шаботова.
16-й фігуристці вдалося успішно виконати коротку програму та заробити 62.49 бала. Таким чином вона посіла 7-ме місце та здобула 4 очки для команди.
У програмі українки був заявлений один із найскладніших стрибків у жіночому катанні – потрійний аксель. Цей елемент раніше вдавався на Олімпійських іграх лише трьом спортсменкам: японкам Мідорі Іто й Мао Асаді та американці Міраї Наґасу.
Проте Анастасія замінила його на подвійний. Єдиною помилкою українки було неправильне ребро леза при відштовхуванні на одному зі стрибків – потрійному фліпі.
Збірна України за свій виступ заробила 8 балів. "Синьо жовті" завершили змагання на 10-му місці. Також ідентична кількість балів у представників Німеччини. Проте за сумою двох найкращих видів вона випередила нашу команду.
Результати командних змагань з фігурного катання
1. ОКР – 45 очок
2. США – 42
3. Японія – 39
4. Канада – 30
5. Китай – 29
...
10. Україна – 8
Анастасія Шаботова: що відомо про спортсменку
- Шаботова у 2019-му змінила громадянство та перейшла до збірної України. До цього вона представляла Росію.
- У 13-річному віці вона стала відомою після гучної заяви про допінг.
- Для 16-річної спортсменки ця Олімпіада є дебютною.
- У цьому сезоні Анастасія вперше виступала на дорослому рівні на міжнародних змаганнях. Вона завоювала для України олімпійську ліцензію в жіночому катанні, посівши 5-те місце на відбірковому Nebelhorn Trophy в Оберстдорфі.
- Також восени Шаботова здобула дві бронзові нагороди на міжнародних змаганнях Denis Ten Memorial у Казахстані та Ice Star у Білорусі.