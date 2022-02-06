16-річна українка посіла 7-ме місце у короткій програмі командного турніру на Олімпіаді

У Пекіні відбувся другий день змагань у командному турнірі з фігурного катання. Визначилися збірні-фіналістки.

Україна достроково завершила командний турнір

Українська збірна з фігурного катання завершила участь у командному турнірі на Олімпійських іграх-2022. Команда посіла 10-те місце, повідомляє 24 канал.

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У першій половині командного турніру кожна збірна представляла по одній короткій програмі в чотирьох дисциплінах: чоловічому й жіночому одиночних катаннях, спортивних парах і танцях на льоду.

Після виступів 5 лютого Україна посідала 9-те місце з 4 очками. Останньою з українок мала виступити Анастасії Шаботова.

16-й фігуристці вдалося успішно виконати коротку програму та заробити 62.49 бала. Таким чином вона посіла 7-ме місце та здобула 4 очки для команди.

У програмі українки був заявлений один із найскладніших стрибків у жіночому катанні – потрійний аксель. Цей елемент раніше вдавався на Олімпійських іграх лише трьом спортсменкам: японкам Мідорі Іто й Мао Асаді та американці Міраї Наґасу.

Проте Анастасія замінила його на подвійний. Єдиною помилкою українки було неправильне ребро леза при відштовхуванні на одному зі стрибків – потрійному фліпі.

Збірна України за свій виступ заробила 8 балів. "Синьо жовті" завершили змагання на 10-му місці. Також ідентична кількість балів у представників Німеччини. Проте за сумою двох найкращих видів вона випередила нашу команду.

Результати командних змагань з фігурного катання

1. ОКР – 45 очок

2. США – 42

3. Японія – 39

4. Канада – 30

5. Китай – 29

...

10. Україна – 8

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