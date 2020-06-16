16-річна французька альпіністка Люсі Дуаді трагічно загинула під час тренування в Альпах.

Про це повідомляє видання Paris Match. Дівчина стала жертвою фатального збігу обставин, послизнувшись і впавши з 150-метрової висоти.

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Це сталося, коли спортсменка долала ділянку між двома секторами для скелелазіння на кордоні муніципалітетів Кроль і Сент-Панкрас в її рідному департаменті Ізер.

"У 16 років у неї попереду було вся життя. Це жахлива новина для її товаришів, тренерів та клубу скелелазіння, але сьогодні в жалобі вся федерація", – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Федерації скелелазіння Франції.

Що відомо про Люсі Дуаді

Дуаді була чинною чемпіонкою світу серед юніорів у дисципліні боулдерінг, яка включена до програми Олімпійських ігор в Токіо. Від 2019 року француженка виступала на дорослому рівні.

Також у 2019 році вона зайняла місце в топ-10 на етапі Кубку світу в Колорадо.