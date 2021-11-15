15-річний футболіст Енес Салі встановив унікальний рекорд виступом за збірну Румунії

За збірну Румунії в офіційному матчі дебютував Енес Салі. В момент виходу на поле йому було 15 років та 264 дні.

Європейський рекордсмен

Енес Салі вийшов на заміну у матчі збірної Румунії проти Ліхтенштейну на 82-й хвилині 14 листопада 2021 року. І став наймолодшим гравцем, який коли-небудь виступав за європейську збірну в офіційному матчі – 15 років та 264 дні. Салі побив рекорд норвежця Мартіна Едегора – той зіграв у матчі кваліфікації Євро-2016, коли йому було 15 років та 301 день. Салі покращив цей показник на 37 днів.

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Хто такий Енес Салі – від Торонто через Барселону до Констанци

Наймолодшим дебютантом за національні збірні з футболу є Лукас Кнехт. Гравець зіграв за збірну Північної Македонії у віці 14 років та 2 днів ще у 2007 році. Однак це був товариський матч. Салі зіграв в офіційному матчі.

Футболіст виступає на позиції нападника. І в цьому сезоні вже встиг прославитися в чемпіонаті Румунії, де він виступає за команду Фарул Констанца. Він зіграв вісім матчів за команду в чемпіонаті (у всіх виходив на заміну), але вже відзначився забитим голом.

Енес народився в Канаді, куди його батьки емігрували з Румунії після весілля. Тож перші кроки у футболі він робив саме там, де на юнацькому виступав за команду Вудбрідж Страйкерс. Саме в Канаді юного футболіста помітили скаути іспанської Барселони. І в 9 років він відправився до знаменитої академії клубу – Ла Масії. Там він пробув майже три роки (2017 – 2019 роки). Але підписати контракт з Барселоною так і не вдалося – на заваді стали юридичні обмеження при підписанні контрактів з юними гравцями, запроваджені ФІФА.

Саме тоді на родину Салі вийшов легендарний румунський футболіст Георге Хаджі. У 2019 році він запросив юного гравця до своєї академії. І Енес разом з батьком переїхали до Румунії. З 2021 року футболіст виступає за команду Фарул Костанца, де Хаджі є і власником, і головним тренером.

Три збірні

Вихід Енеса Салі в матчі за збірну Румунії мав цілком прагматичну мету. Зважаючи, що це офіційний матч, він тепер не може зіграти за інші збірні. Адже на нього претендували й інші країни.

Оскільки він народився та виріс в Канаді, він міг отримати виклик і до канадської збірної. Окрім того, його батьки мають турецьке коріння (хоч і народилися в Румунії). Тож за бажання, він міг отримати і турецьке громадянство.