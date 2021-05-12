15-річні українці виграли дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду

Українські спортсмени Олексій Середа та Ксенія Байло завоювали "золото" у змішаних синхронних стрибках з вишки на чемпіонаті Європи, який проходить в угорському Будапешті.

Друге "золото"

Українська пара набрала 325,68 бали. На другому місці, з відставанням у 18+ балів, фінішувала Велика Британія, яка змогла випередити Росію на 5 балів у боротьбі за "срібло".

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Трійка лідерів йшла на мінімальній відстані. Вирішальним виявився четвертий стрибок – Середа та Байло провели його значно краще за суперників, змогли створити собі гандикап у більш ніж 10 очок.

В останньому стрибку потрібно було уникнути помилки, і українці впоралися із завданням.

Для України – це перша медаль у стрибках у воду на Євро-2021. Але уже друга на загальному чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Раніше "золото" в артистичному плаванні виграла Марта Федіна.