Вже зовсім скоро: стала відома дата бою Гвоздика за титул тимчасового чемпіона WBC

Олександр Гвоздик може стати тимчасовим чемпіоном WBC. Для цього йому 15 червня необхідно перемогти американця Давіда Бенавідеса.

Колишній чемпіон світу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик проведе наступний бій проти американця Давіда Бенавідеса. На кону бою стоятиме титул тимчасового чемпіона WBC.

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Коли Гвоздик проведе бій за титул тимчасового чемпіона WBC

Поєдинок між Гвоздиком та Бенавідесом відбудеться 15 червня. Місце проведення поки невідоме.

Головною подією цього вечора боксу буде бій чемпіона світу WBA в легкій вазі Джервонти Девіса проти Френка Мартіна.

Попередньо разу Гвоздик боксував 30 вересня, коли нокаутував бразильця Ісаака Родрігеза. Для Гвоздика ця перемога стала третьою поспіль після повернення в бокс та 20-ю загалом.

Єдиної поразки на професіональному рингу Гвоздик зазнав у жовтні 2019 року, достроково програвши росіянину Артуру Бетербієву в об’єднавчому поєдинку. Тоді Олександр втратив титул WBC та завершив кар'єру, однак згодом повернувся у бокс.