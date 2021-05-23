14-річний фанат Атлетіко трагічно загинув під час святкувань чемпіонства у Ла Лізі: відео

Атлетіко 22 травня на виїзді здобув перемогу над Вальядолідом та стали чемпіонами Ла Ліги. Святкування фанатів "матрацників" завершились летальним випадком.

Летальне святкування чемпіонства

Яскраві святкування Атлетіко завершились летально. Вболівальники "матрацників" масштабно відсвяткували успіх улюбленої команди у Ла Лізі.

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Смертельний інцидент стався пізно ввечері (22 травня) у центрі Мадрида на площі Санта-Ани. Під час святкування тріумфу Атлетіко загинув 14-річний хлопчик. Підліток їхав у фургоні, але необачно висунувся з вікна і на в'їзді в паркінг вдарився головою об стіну.

Хлопчику відразу надали реанімаційні дії, але його серце так більше і не вдалось запустити. Під час трагедії дитина перебувала поруч із друзями та членами сім'ї. Розслідувати інцидент вже взялась муніципальна поліція столиці Іспанії.

Не лише цей хлопчина став жертвою святкувань. До інциденту з салону висовувалися ще кілька молодих людей, а до в'їзду до паркінгу водій фургону збив ряд огорож. Мадридський клуб миттєво відреагував на смерть фаната та висловив свої співчуття: "Вражена сумною звісткою про смерть молодого вболівальника. У ці болючі хвилини хочемо висловити свої співчуття родини".

Атлетіко 11-й раз підійняло над головою трофей Ла Ліги. Попередній раз команда перемагала в чемпіонаті Іспанії в сезоні 2013/2014. Тоді її теж тренував Дієго Сімеоне. Аргентинець став найбільш титулованим наставником мадридського клубу.

Відео, я​к фанати святкували чемпіонство Атлетіко