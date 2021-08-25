120-кілограмовий баскетболіст зламав щит під час матчу, зависнувши на ньому: відео

Баскетбольний щит не витримав ваги гравця Еді Тавареша під час матчу між збірними Кабо-Верде та Анголи на Афробаскеті-2021. Після данку Тавареша щит одразу покрився тріщинами.

Інцидент стався в четвертій чверті за хвилину до кінця матчу. Тавареш опинився першим на підбиранні під чужим кільцем, а за допомогою данку таки відправив м'яч у ціль.

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120-кілограмовий баскетболіст лише на мить завис на кільці після данку, але цього виявилося достатньо, щоб щит під його вагою одразу зламався – скло покрилося тріщинами.

Варто додати, що Тавареш своїм кидком зрівняв рахунок. І в основний час була зафіксована нічия. А вже в овертаймі сильнішими виявилися гравці Кабо-Верде

Сам Тавареш в цьому матчі провів 40 хвилин і 36 секунд на паркеті, набравши 20 очок, а також здійснивши 18 підбирань, 6 блок-шотів та 3 перехоплення.