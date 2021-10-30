12 років по тому: легенди Шахтаря знову підняли Кубок УЄФА – фото, відео

Донецький Шахтар отримав Кубок УЄФА. До розташування клубу було доставлено виготовлену в Італії точну копію Кубка УЄФА, який завоювали "гірники".

З трофеєм сфотографувалися голкіпер команди Андрій Пятов та директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна, які у 2009 році грали у фіналі.

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Герої фіналу 2009 року, гравці та менеджмент команди, яка виграла головний єврокубковий трофей в історії України, оцінили легендарний кубок.

Що відомо про легендарну перемог Шахтаря

Попередня копія Кубка УЄФА залишилась у музеї Шахтаря на "Донбас-Арені".

У фіналі Кубка УЄФА-2008/09 "гірники" з рахунком 2:1 обіграли бременський Вердер. Це єдиний євротрофей в історії незалежної України.