12 років по тому: легенди Шахтаря знову підняли Кубок УЄФА – фото, відео
30 жовтня 2021 , 13:28Читать новость на русском
Джерело:ФК Шахтар
Донецький Шахтар отримав Кубок УЄФА. До розташування клубу було доставлено виготовлену в Італії точну копію Кубка УЄФА, який завоювали "гірники".
З трофеєм сфотографувалися голкіпер команди Андрій Пятов та директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна, які у 2009 році грали у фіналі.
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Герої фіналу 2009 року, гравці та менеджмент команди, яка виграла головний єврокубковий трофей в історії України, оцінили легендарний кубок.Попередня копія Кубка УЄФА залишилась у музеї Шахтаря на "Донбас-Арені".
Що відомо про легендарну перемог Шахтаря
У фіналі Кубка УЄФА-2008/09 "гірники" з рахунком 2:1 обіграли бременський Вердер. Це єдиний євротрофей в історії незалежної України.