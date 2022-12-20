Немає коли відпочивати: 12 клубів України підтвердили участь в Зимовому кубку

Зимовий кубок – товариський турнір, який пройде взимку, аби команди Укрїни мали змогу попрактикуватись. Уже 12 клубів підтвердили свою участь.

Напередодні, 19 грудня, відбулась нарада клубів, які братимуть участь у Зимовому Кубку. Команди матимуть змогу перевірити свою готовність до весняної частини сезону.

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Поки відомо, що участь у турнірі візьмуть 8 колективів з Першої та Другої ліг, а також 4 команди з чемпіонату аматорів України. Назви команд ще не розголошуються. Також до участі в турнірі запрошували команди з УПЛ, але ті, напевне, відмовили.

Орієнтовно, товариський турнір планують провести з 4-5 лютого до 12-13 березня 2023 року. Перший етап змагань пропонують провести за коловою системою у групах за територіальним принципом. Другий етап – стикові матчі "на виліт". Рішення щодо остаточного формату ухвалять спільно з усіма клубами. Мета – підготовка де весняної частини сезону 22/23.