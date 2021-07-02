Як брати Клички об'єднали всі пояси: 10 років тому Володимир побив Девіда Хея – відео

Рівно 10 років тому, 2 липня 2011 року, Володимир Кличко на 60-тисячній Imtech Arena в Гамбурзі одноголосним рішенням суддів (117:109, 118:108, 116:110) зупинив Девіда Хея і об'єднав в своїх руках титули WBA, WBO і IBF.

Завдяки цій перемозі брати Клички здійснили свою мрію – вони зібрали всі пояси суперважкого ваги в своїх руках. Цей унікальний результат буде неймовірно складно повторити. У Володимира тоді були титули IBF, WBO, WBA, у Віталія – WBC.

Дивіться також Володимир Кличко очолив рейтинг найкращих важковаговиків усіх часів

Як пройшов бій

Весь бій пройшов у великому напруженні. Кличко намагався тримати Хея джебом, але Хей інколи намагався контратакувати. Атаки Хея були досить рідкісними, і основну частину поєдинку, британець тікав від атак українця, демонструючи тим самим свою швидкість.

Хей часто підслизався, апелював до рефері, звертаючи його увагу на те, що Володимир нібито порушує правила.

У 7-му раунді це навіть призвело до результату. Рефері зняв з українця одне очко. В 11-му раунді при черговому падінні, рефері зафіксував що був удар, і відрахував Хею нокдаун. Для Хея джеб Володимира Кличка став серйозною перешкодою. Швидкість британця не допомогла йому переграти технічність Володимира Кличка.

По закінченню 12-ти раундів, Володимир Кличко заслужено був оголошений переможцем одноголосним рішенням суддів. Всі три арбітри визнали Володимира переможцем бою (117:109, 118:108, 116:110).

Володимир Кличко – Девід Хей: відеоогляд бою