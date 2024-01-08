Бачимо потенціал у багатьох гравцях, – Ребров анонсував появу новачків у збірній України

Збірна України з футболу у березні 2024 року буде змагатися за право зіграти на Євро-2024. Для цього підопічним Сергія Реброва треба переграти у плей-оф Боснію і Герцеговину, після чого здолати переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Вже на початку нового року головний керманич "синьо-жовтих" заінтригував українських уболівальників. Наставник національної команди запевнив, що фанати можуть побачити нові імена у складі збірної.

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Не було часу на експерименти

Сергій Станіславович анонсував появу нових футболістів у збірній України. Він також пояснив, чому у перші пів року свого перебування на посаді головного тренера рідко застосовував ротацію.

"Я впевнений, що в Україні багато гравців, які заслуговують на виклик до збірної. Якщо ви подивитесь на наш календар, то ми збираємось і маємо лише 2-3 дні на повноцінну підготовку, граємо через два дні на третій і збірна роз’їжджається. Немає сенсу викликати 30-35 гравців, коли в тебе немає тренувального процесу.

Якщо ми викликаємо чотирьох гравців на одну позицію, футболісти, яких ми не залучили, запитають в мене: "Навіщо ви мене запросили?" Зараз є конкуренція на кожній позиції. В нас є декілька позицій, на які ми запрошуємо трьох виконавців, на інші – по два. На нашу думку, дуже важливо, щоб вони підходили під нашу модель гри.

Я впевнений, що цього року в збірній з’являться нові гравці, отримають свій шанс хлопці з молодіжки. Ми бачимо потенціал у багатьох гравцях, але, на жаль, не було достатньо часу для того, щоб перевірити їх в таборі збірної України", – сказав Ребров.

Зазначимо, що перший матч у 2024 році проти збірної Боснії та Герцеговини "синьо-жовті" зіграють 21 березня у Зениці на стадіоні "Біліно Поле", стартовий свисток пролунає о 21:45.

. Під керівництвом Сергія Реброва збірна України провела 9 матчів, у яких здобула 5 перемог, тричі зіграла внічию та лише одного разу поступилася, різниця голів – 16:9.